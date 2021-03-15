رسميًا.. إسماعيل يوسف مدربًا لـ ZED خلفًا لأسامة نبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن مجلس إدارة نادي ZED ، اليوم الإثنين، اعتماد التشكيل النهائي للجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واختير إسماعيل يوسف لاعب الزمالك ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة في ZED ، ووليد صلاح الدين كمدير للكرة، ومحمد صبري مدرب عام، وخالد متولي مدرب لحراس المرمى، وأيمن طارق طبيبًا للفريق.

وسيتولى إسماعيل يوسف منصب المدير الفني لفريق ZED خلفًا لأسامة نبيه الذي رحل عن الفريق ليتولى منصب المدرب العام في الجهاز الفني لباتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

وجاءت تلك القرارات خلال اجتماع مجلس إدارة النادي والذي منح كافة الصلاحيات للجهاز الفني الجديد لتحقيق الأهداف المحددة والمعلن عنها من قبل الإدارة في الموسم الحالي.