شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اتحاديين مهددون بالغياب عن الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يهدد الإيقاف 5 لاعبين من الاتحاد في مباراة الفريق أمام الرائد السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف كلا من؛ مارسيلو غروهي، وزياد الصحفي، وعبدالمجيد السواط، وعبدالرحمن العبود، وعبدالعزيز البيشي. إذ يملك كل من الخماسي الاتحادي 3 إنذارات وفي حال حصول أحدهم على الإنذار الرابع، فسيوقف عن مباراة العميد أمام الهلال يوم الجمعة 9 أبريل القادم ضمن كلاسيكو الكرة السعودية في الجولة 25 بالدوري.

من جانب آخر، ينهي المدرب كاريلي مخططاته الفنية لمواجهة الفتح غدا (الثلاثاء) على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن دور الـ8 من مسابقة كأس الملك، إذ سيكتفي كاريلي بمران خفيف سيركز من خلاله على تنفيذ اللاعبين بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة الحاسمة التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز والتأهل لدور نصف نهائي البطولة.

من جهتها، رصدت الإدارة الاتحادية مكافأة مالية مناسبة للاعبين في حال تحقيق الانتصار على الفتح والوصول لدور الأربعة.