اخبار الرياضه

منسوبو الزعيم يتلقون جرعة «كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منسوبو الزعيم يتلقون جرعة «» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى عدد من منسوبي ولاعبي فريق نادي الهلال الجرعة الأولى من لقاح فايروس كورونا ضمن الحملة الواسعة لوزارة الصحة من خلال 500 موقع للتطعيم في كافة المناطق بالتعاون مع التجمع الرياضي الصحي الأول.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال «تويتر» صور رباعي الفريق ​عبدالله المعيوف​، والكولومبي ​غوستافو كويلار،​ وفواز الطريس، وحمد العبدان، وهم يتلقون اللقاح، إضافة إلى الأرجنتيني ​لوسيانو فييتو​، والكوري الجنوبي ​هيانغ هيون سو​، و​محمد البريك​.

يذكر أن الهلال استعاد صدارة ترتيب ​دوري كأس الأمير للمحترفين​ بفارق الأهداف عن الشباب، وذلك بعد فوزه في الجولة الماضية على ​الوحدة​ بنتيجة 4-2.


الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا