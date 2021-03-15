شكرا لقرائتكم خبر عن منسوبو الزعيم يتلقون جرعة «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى عدد من منسوبي ولاعبي فريق نادي الهلال الجرعة الأولى من لقاح فايروس كورونا ضمن الحملة الواسعة لوزارة الصحة من خلال 500 موقع للتطعيم في كافة المناطق بالتعاون مع التجمع الرياضي الصحي الأول.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال «تويتر» صور رباعي الفريق ​عبدالله المعيوف​، والكولومبي ​غوستافو كويلار،​ وفواز الطريس، وحمد العبدان، وهم يتلقون اللقاح، إضافة إلى الأرجنتيني ​لوسيانو فييتو​، والكوري الجنوبي ​هيانغ هيون سو​، و​محمد البريك​.

يذكر أن الهلال استعاد صدارة ترتيب ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين​ بفارق الأهداف عن الشباب، وذلك بعد فوزه في الجولة الماضية على ​الوحدة​ بنتيجة 4-2.