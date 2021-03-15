شكرا لقرائتكم خبر عن بريطاني يعيد زراعة أرضية ملعب «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استعانت وزارة الرياضة بأحد المهندسين البريطانيين الذي يملك خبرة كبيرة في زراعة أرضية الملاعب من أجل زراعة أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتجهيزها بالشكل المناسب الذي يسهم في احتضان ما تبقى من مباريات الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والخارجي.

هذا ويشرف الخبير البريطاني على عملية إعادة زراعة ملعب الجوهرة الرئيسي من خلال وجوده ميدانيا برفقة فريق العمل الذي يقوم بمهماته العملية ليل نهار من أجل اكتمال جاهزية الملعب في الوقت المحدد.

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجه بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراتي الاتحاد وأبها والأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في منتصف شهر يناير الماضي، وتم تكليف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الرياضة بترؤس فريق التحقيق الذي سيباشر مهماته بصورة عاجلة، ويرفع تقريره بهذا الشأن على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بذلك، كما وجّه وزير الرياضة بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة صيانة المدينة الرياضية حسب ما يقتضيه النظام.