شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يهدد الباطن.. والقادسية يتحدى السكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعود منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين مجدداً مساء هذا اليوم (الإثنين)، إذ يقام لقاءان في دور الثمانية للمسابقة، ففي حفر الباطن يستضيف فريق الباطن نظيره الفيصلي عند الساعة 6:45، فيما يلتقي التعاون ضيفه القادسية في بريدة عند الساعة 8:45.

الفيصلي × الباطن

يدخل فريق الباطن لقاءه أمام ضيفه الفيصلي بحثاً عن مواصلة الانتصارات والتأهل لدور الأربعة وتكرار إنجازه الذي حققه قبل موسمين، لاسيما بعد أن استعاد الفريق عافيته وقدم مستويات مميزة في الدوري، وتأهل فريق الباطن لهذه المرحلة بعد فوزه على أبها بثلاثية نظيفة، فيما يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء طمعاً في الانتصار وتكرار إنجازه بالوصول للنهائي الذي خسره أمام الاتحاد، وتمكن فريق الفيصلي من تخطي مضيفه الاتفاق في دور الـ16 بركلات الجزاء.

القادسية × التعاون

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يخوض فريق التعاون لقاء صعبا أمام ضيفه القادسية، ويسعى سكري القصيم لتكرار إنجازه بتحقيق اللقب قبل موسمين فيما يطمح فريق القادسية لتحقيق الفوز وتخطي منافسه الصعب والتأهل لدور النصف نهائي، وقد تمكن التعاون من تجاوز مضيفه فريق ضمك بهدفين لهدف، فيما استطاع فريق القادسية التفوق على ضيفه الشباب بهدف دون مقابل وذلك في دور الـ16.