شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة وأبها.. ظروف متشابهة وهدف واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بظروف متشابهة ولهدف واحد يستضيف الوحدة (المركز 14) نظيره أبها (المركز 13) وذلك مساء اليوم (الإثنين) على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع عند الساعة 7:10، في اللقاء المقدم من الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق الوحدة هذا اللقاء بعد سلسلة من التعثرات تعرض لها الفريق لا سيما في الدور الثاني من المسابقة مما أطاحت به لمراكز الهبوط، إذ حصد 7 نقاط فقط من أصل 24 نقطة، ويملك فرسان مكة حالياً 27 نقطة حصدها من 8 انتصارات و3 تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 34 وعليه 44 هدفاً، وفوزه في لقاء الليلة سيساهم كثيراً في انتعاش الفريق الذي تعرض لأربع خسائر متتالية في الجولات الأخيرة.

أما فريق أبها فإنه ليس ببعيد عن حال مضيفه في لقاء الليلة، إذ يحتل أبها المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة حصدها من 8 انتصارات و4 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 30 وعليه 39 هدفاً، ورغم المستويات الجيدة التي قدمها الفريق بالفوز على المتصدر الهلال والتعادل مع النصر في الأسابيع الماضية إلا أنه ما زال يعاني من صراع الهروب من مراكز المؤخرة بعد أن تعرض لأربع خسائر في آخر سبع جولات، ويطمح من خلال لقاء الليلة لاستغلال أوضاع مضيفه الوحدة وحصد ثلاث نقاط مهمة في مسيرته نحو البقاء في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي.