دورة مرسيليا: ميدفيديف يحرز اللقب العاشر في مسيرته

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مرسيليا : احرز الروسي دانييل ميدفيديف دورة مرسيليا الفرنسية الدولية في كرة المضرب بفوزه على الفرنسي بيار هوغ هوبير 6-4 و6-7 (4-7) و6-4 في المباراة النهائية الاحد.

وسدد الروسي الذي بلغ نهائي بطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي، 13 ارسالا ساحقا في طريقه لاحراز لقبه العاشر في مسيرته.

وسيترقي ميدفيديف الى المركز الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين على حساب الاسباني رافايل نادال ووراء المتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبات ميدفيديف اول لاعب من خارج الرباعي الكبير (ديوكوفيتيش، نادال، السويري روجيه فيدرر والبريطاني اندي مواري) يصعد الى المركز الثاني بعد الاسترالي ليتون هيويت في تموز/يوليو 2005.