شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مواجهة الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بنادى الزمالك، مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الإثنين، فى المركز الصحفى لملعب استاد القاهرة الدولى، وذلك للحديث عن مواجهة الترجى التونسي.

كما تقررت إقامة المؤتمر الصحفى للمدير الفنى لفريق الترجى التونسى فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على أن يخوض بطل تونس مرانه الرئيسى على استاد القاهرة فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بالحضور فى أول 15 دقيقة من المران.

ويواجه الزمالك فريق الترجى فى تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتعد مباراة الزمالك والترجى القادمة فى دورى أبطال إفريقيا هى الأولى تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق خلفًا للبرتغالى باتشيكو، الذى رحل خلال الأيام الماضية، بسبب تراجع نتائج الفريق فى دورى الأبطال.

وكان كارتيرون تولى تدريب الزمالك الموسم الماضى خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، وقاد الفارس الأبيض فى 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020، فاز فى 19 مباراة، وتعادل فى 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، صاحب الـ50 عاماً توج ببطولتى كأس السوبر المصرى، والسوبر الأفريقى مع الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وكانت له تجربة سابقة مع وادى دجلة ثم الأهلى.