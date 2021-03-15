شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: كارتيرون يمتلك كل الصلاحيات لتشكيل جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، عن ثقته الكاملة في لاعبي الزمالك لعبور فريق الترجي وتحقيق فوز في المباراة المقرر لها الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال هشام إبراهيم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: لاعبو الزمالك رجالة، ويمتلكون طموحا ورغبة في إسعاد الجماهير ومصالحتهم، بعد سلسلة النتائج الأخيرة، مضيفا أنه على كامل الثقة في اللاعبين لتحقيق الفوز على الترجي التونسي.

وعن تشكيل الجهاز المعاون لكارتيرون، أكد هشام إبراهيم أن الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، هو صاحب الحربة الكاملة في تشكيل جهازه المعاون وإدارة النادي لن تتدخل في أي ترشيحات، مضيفا أن كارتيرون لا يرغب في وجود مشرف على الكرة أو مدير للكرة في الوقت الحالي.

واختتم نائب رئيس النادي تصريحاته، مؤكدا أن كارتيرون ليس غريبا على الفريق، ويعلم جميع اللاعبين، ويعلم إمكانياتهم جميعا، وهو ما يدفع بالطمأنينة في نفوس الجماهير.

من ناحية أخرى أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك مباراة الترجي مكتمل الصفوف بعد عودة الثلاثي المصاب للتدريبات الجماعية، وهم: حازم إمام الذي كان يعانى من إصابة في العضلة الضامة، ومحمد عبد الشافي الذي كان يعاني من إصابة في الركبة، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا الذي كان يعاني من كدمة في الركبة.

وغاب حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن مباراتي الزمالك أمام تونجيث السنغالي والترجي التونسي في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، بينما غاب محمد عبد الشافي عن جميع مواجهات الفريق الأفريقية خلال هذا الموسم، بعدما تعرض للإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، عبر الموقع الرسمي للنادي، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، ليكون موقف تواجدهم ٔفي قائمة المباراة بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.