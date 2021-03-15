شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الترجي الأسبق: بطل تونس يعرف كيفية التعامل مع الفرق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث كمال زعيم، نجم الترجي السابق، على مباراة الترجي والزمالك، المقرر لها الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، قائلا: "الزمالك مطالب بالفوز لتعديل وضعيته في المجموعة".

ويتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي في المركز الثاني مولودية الجزائر بـ5 نقاط، ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل الترتيب تونجيث السنغالي بنقطة واحدة.

وأضاف زعيم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس: "الترجي لا يتأثر بالغيابات ولديه بدائل كثيرة، الترجي يعرف كيفية التعامل مع الفرق المصرية، وأتصور أن مَنْ سيصنع الفارق في المباراة هو تركيز اللاعبين، الزمالك يمتلك نقطتين والمولودية خمس نقاط، وهذه فرصة الزمالك الأخيرة في الترشح".

وأضاف نجم الترجي السابق: "مباراة الترجي صعبة على الزمالك بسبب موقفه في المجموعة، والفريق التونسي سيخوض المباراة بكل أريحية، نظرا لوضعيته في المجموعة التي تجعله أوفر الفرق حظوظا في التأهل لربع النهائي".

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك مباراة الترجي مكتمل الصفوف بعد عودة الثلاثي المصاب للتدريبات الجماعية، وهم: حازم إمام الذي كان يعانى من إصابة في العضلة الضامة، ومحمد عبد الشافي الذي كان يعاني من إصابة في الركبة، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا الذي كان يعاني من كدمة في الركبة.