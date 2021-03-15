شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يخضع لأشعة على قدمه لتحديد حجم إصابته.. والمنتخب يتواصل معه لمعسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم أحمد حسن كوكا، نجم فريق أوليمبياكوس اليوناني، لأشعة على قدمه، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها مهاجم منتخب مصر، في الدوري اليوناني.

وضع فريق أولمبياكوس اليونانى قدما نحو تحقيق لقب الدوري اليوناني، بعد الفوز الكبير الذى حققه على منافسه لاريسا بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على أرضية ملعب "كازارا" ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري اليوناني الممتاز للموسم الجاري 2020-2021، وجاء الهدف الأول عن طريق المهاجم المصري أحمد حسن كوكا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، قبل أن يخرج فى الدقيقة 37 من ملعب المباراة بسبب إصابة عضلية فى قدمه اليمنى.

ويتابع جهاز منتخب مصر الفني بقيادة حسام البدري، والطبي بقيادة محمد أبو العلا موقف كوكا للاطمئنان عليه، خاصة أنه من اللاعبين الـ6 الذين وقع الاختيار عليهم للتواجد فى معسكر مارس المقبل فى الفترة من 20 إلى 30، وتتخللها مباراتان أمام كينيا، وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، واللاعبون هم: محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد النني ومصطفى محمد وأحمد حجازي.

ووصل كوكا للهدف رقم 12 من مجموع 28 مباراة مع أولمبياكوس خلال الموسم الحالي 2020-2021 في جميع المسابقات، بواقع 8 أهداف في الدوري اليوناني، هدف في كل من دورى أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بجانب هدفين في كأس اليونان.

وبهذه النتيجة عزز أولمبياكوس صدارة جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 67 نقطة، بعدما شارك في 26 مباراة، فاز في 21 مواجهة، وتعادل 4 مباريات، وتلقى الفريق هزيمة واحدة، فيما يتذيل لارسيا الجدول برصيد 16 نقطة، فازوا في 3 مباريات، وخيم التعادل على 7 مواجهات، وتلقوا الهزيمة في 16 مباراة.