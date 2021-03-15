شكرا لقرائتكم خبر عن سام مرسي: أتمنى العودة للمنتخب.. وعرض بيراميدز "شائعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سام مرسي، لاعب ميدلسبره الإنجليزي، إنه يتمنى العودة لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه لم يتواصل معه أي شخص من الجهاز الفني للفراعنة، أو اتحاد الكرة للانضمام للمنتخب.

وأضاف سام مرسي في تصريحات تليفزيونية: "سيكون شعورًا رائعًا، أن يتم استدعائي لمنتخب مصر، والمشاركة بصفوفه، وأتمنى العودة من جديد مع الجهاز الحالي، وأنا أجتهد من أجل ذلك، ولا أعتقد أن سبب ابتعادي عن المنتخب هو اختلاف اللغة، لأن لغة كرة القدم موجودة في العالم كله".

وتابع: "أحاول متابعة الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وشاهدت لقاء الأهلي مع بايرن ميونخ وكانت مباراة كبيرة، وأتواصل باستمرار مع المحترفين المصريين في إنجلترا، وعرض بيراميدز كان مجرد شائعات غير صحيحة".