شكرا لقرائتكم خبر عن سام مرسي: أتمنى العودة للمنتخب.. وعرض بيراميدز "شائعة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سام مرسي، لاعب ميدلسبره الإنجليزي، إنه يتمنى العودة لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه لم يتواصل معه أي شخص من الجهاز الفني للفراعنة، أو اتحاد الكرة للانضمام للمنتخب.
وأضاف سام مرسي في تصريحات تليفزيونية: "سيكون شعورًا رائعًا، أن يتم استدعائي لمنتخب مصر، والمشاركة بصفوفه، وأتمنى العودة من جديد مع الجهاز الحالي، وأنا أجتهد من أجل ذلك، ولا أعتقد أن سبب ابتعادي عن المنتخب هو اختلاف اللغة، لأن لغة كرة القدم موجودة في العالم كله".
وتابع: "أحاول متابعة الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وشاهدت لقاء الأهلي مع بايرن ميونخ وكانت مباراة كبيرة، وأتواصل باستمرار مع المحترفين المصريين في إنجلترا، وعرض بيراميدز كان مجرد شائعات غير صحيحة".
واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على يوم 19 مارس الجارى، موعداً لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.
وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى)، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليونانى)، ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).