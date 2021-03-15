شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو: مباراة الأهلي وفيتا كلوب تحظى باهتمام إعلامي كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمدى شعبان، سفير مصر في الكونغو، آخر تطورات واستعدادات فريق الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في اللقاء المقرر إقامته عصر الثلاثاء على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال شعبان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس: "كل الترتيبات التي تسبق المباراة تسير على أعلى مستوى، والأهلي تم استقباله بشكل يليق بتاريخه ومكانته، وخضعت البعثة لمسحة كورونا".

وتابع سفير مصر في الكونغو: "مباراة الأهلي وفيتا كلوب تحظى باهتمام إعلامي كبير، الجميع يحتفل بوجود بطل أفريقيا وثالث العالم في الكونغو الحدث أكبر من مجرد مباراة في كرة القدم".

وعن الطقس في الكونغو أكد السفير أن درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما، وهناك رطوبة عالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تسبق اللقاء.

وكان السفير حمدى شعبان قد حرص على استقبال بعثة الأهلى فى مطار كينشاسا، لتسهيل الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمامها.

وخاض الأهلى تدريبه الأول عصر الأحد بمشاركة جميع اللاعبين، وحرص خلاله بيتسو موسيمانى على توجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء فى أكثر من مناسبة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلى فريق فيتا كلوب بطل الكونغو عصرغدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات فى دورى الأبطال.