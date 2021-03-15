شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي الأحد 14 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي الأحد 14 / 3 / 2021 العديد من الأخبار التي تخص فريق الكرة الأول والذي يتواجد في الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، الثلاثاء، وجاء أبرزها خوض أول تدريب في الكونغو وإصابة محمد هاني وإجراء مسحة كورونا.

يخوض لاعبو النادي الأهلي أول تدريباتهم فى الكونغو، استعدادًا لمواجهة نادى فيتا كلوب، وبدورها نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي، لقطات من المران الأول للاعبين فى الكونغو، الأحد، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وظهر لاعبو الأهلي في المران وهم يخوضون التدريبات، بحضور كامل اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى الذى قاد التدريبات.

إصابة محمد هاني فى مران الأهلي الأول بالكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

تعرض محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، للإصابة بجرح فى الرأس خلال مران فريقه الأول بالكونغو الأحد، بعد تدخله فى كرة مشتركة مع أحد زملائه، وتدخل الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، لعلاج اللاعب وإجراء خياطة فى رأسه بأكثر من غرزة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر للمشاركة فى تدريب الفريق الرئيسي غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراة فيتا كلوب والمقرر لها الثلاثاء. وخاض الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجًا تأهيليًّا على هامش مران الفريق، الذي أقيم اليوم، الأحد، على ملعب الشهداء بالكونغو، وفقًا للبرنامج التأهيلى الذى يخضع له الثنائي استعدادًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق. أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن ‏محمد هاني لاعب الفريق سيكون موجودًا فى المران الرئيسى غدًا الاثنين بشكل طبيعي، ولن تمنعه الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق اليوم من الظهور فى المران الرئيسى غدًا أو المشاركة فى مباراة فيتا وفقًا لرؤية ‏الجهاز الفنى.‏ وتعرض محمد هاني لإصابة بكدمة فى أسفل ‏الحاجب، إثر احتكاك فى مران الفريق الأحد، على ملعب الشهداء فى العاصمة ‏الكونغولية كينشاسا.‏

عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأحد، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا. وحرص المدير الفنى خلال المحاضرة التى عقدها بفندق الإقامة على الحديث فى بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي، وشرح نقاط القوة والضعف فى المنافس، قبل المواجهة المقرر لها الثلاثاء. وينوى موسيمانى تطبيق الملاحظات الفنية التى شرحها خلال المحاضرة فى تدريب الفريق الأول الذى يقام على الملعب الذى يستضيف اللقاء المقرر له الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة .