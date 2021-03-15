شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستضيف البطولة العربية لكرة السلة أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي الاتحاد السكندري، منافسات بطولة الأندية العربية لكرة السلة خلال الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر المقبل، بعد وصول موافقة الاتحاد العربى للعبة.

وأرسل إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، خطابا لإدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، يخطره بالموافقة على استضافة زعيم الثغر للبطولة العربية فى أكتوبر المقبل، مع استعداد الاتحاد لتقديم كافة الدعم المطلوب لنجاح البطولة.

وجاء فى خطاب إسماعيل القرقاوي: "يطيب لي في البداية أن أنقل لسعادتكم تحيات مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة، وأن أبارك لكم استضافة ناديكم أحد أكبر وأعرق الأندية المصرية والعربية لبطولة الأندية العربية رقم 33 على أرض بلدنا مصر الحبيبة وفي مدينتنا الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر 2021".

وتابع القرقاوي في خطابه: "ونحن إذ نبارك لكم هذه الاستضافة فإننا على ثقة تامة بأن هذا الحدث العربي الكبير الذي يحظى باهتمام كل محبي كرة السلة العربية سيكون مميزا ومشرفا، كما عودتمونا دائما، منطلقين من عراقة ناديكم وخبرته الطويلة في مجال التنظيم ووجود كوادر إدارية وفنية عالية، آملين أن تحقق البطولة نجاحا غير مسبوق، في ظل مشاركة واسعة واهتمام كبير من الأندية العربية الشقيقة".

واختتم: "مرة أخرى نشكركم على هذه الاستضافة ونحن كاتحاد عربي نضع كافة إمكانياتنا تحت تصرف ناديكم الموقر من أجل دعم وإنجاح البطولة".

وتوج فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندرى بلقب البطولة العربية للأندية عام 2019 التى أقيمت بالمغرب، بعد التغلب على بيروت اللبنانى بنتيجة 90/86 فى نهائي المنافسات .