موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض نادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، مواجهة صعبة أمام فيتا كلوب على ملعب الشهداء بالكونغو غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويحتاج الأهلى إلى تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل للحفاظ على آماله فى بلوغ الدور المقبل، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف فيتا كلوب صحاب نفس الرصيد، بينما يحتل سيمبا التنزانى الصدارة برصيد 7 نقاط، والذى تنتظره مباراة سهلة نسبية عندما يستضيف المريخ السودانى صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة غدا الثلاثاء، والتي ستنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 4"، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط.

كانت مباراة الفريقين الأخيرة شهدت تعثر الأهلي بالتعادل 2-2 على استاد القاهرة، الأسبوع الماضى، وخسر الأهلي آخر مباراة أقيمت في نفس التوقيت بنتيجة 0-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات خارج ملعبه أمام سيمبا التنزاني.

واختار موسيمانى قائمة تضم: ‏محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا، فيما تم استبعاد على معلول للإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (9 مناسبات)، وتوج به العام الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي تاريخي انتهى بفوز المارد الأحمر 2-1.