شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاتحاد السكندري قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو الأشلم، رئيس الجهاز الطبي لفريق الاتحاد السكندري، سلبية المسحة التي خضع لها الفريق، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الاثنين، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه للمباراة وضمت قائمة الاتحاد 22 لاعبًا، كالتالى: محمد صبحي وصبحي سليمان، وصبري رحيل ودايمون لوى وهشام صلاح والسيد سالم ومروان النجار وكريم يحيى وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وحسام عاشور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعمار حمدى وأحمد حجى وعبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى ورزاق سيسيه وأحمد راشد وروماريو.

وأكد الجهاز الطبى لنادى الاتحاد السكندرى جاهزية حارس مرمى الفريق محمد صبحي لخوض مباراة الاتحاد والبنك الأهلي المقرر لها الاثنين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدورى المصري، بعد تعافيه من كدمة الركبة التى لحقت به فى لقاء غزل المحلة الأخير.

كما أبلغ الجهاز الطبي حسام حسن ومعاونيه بجاهزية المدافع الجامايكى داميون لوى نانا، مدافع الاتحاد السكندري، بعد قدرته على التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة غزل المحلة الأخيرة، واضطرت الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لتبديله قبل نهايتها بنصف ساعة.