شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترح على الأندية إنهاء الدوري فى أكتوبر أو ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على مقترحين سيتم عرضهما على الأندية في اجتماع الأربعاء المقبل، الأول أن يتم ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة وإنهاء الدوري في شهر أغسطس، والاقتراح الثاني هو إنهاء بطولة الدوري في شهر أكتوبر دون ضغط مباريات.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لاجتماع في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، لتبادل الرأى حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية والتي ظهر على آداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.

كما سيقدم اتحاد الكرة مقترح على الأندية بضغط المباريات وإنهائه في يوليو وخوض المباريات في شهر يوليو بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي وإنهاء الدوري في يوليو أو أغسطس على أقصى تقدير.

وقال اتحاد الكرة في بيان له: "الاتحاد المصرى، إذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري".

و"نظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية ، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها".