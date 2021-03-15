الاتحاد الدولي لليد يعلن تصنيف قرعة أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

علن الاتحاد الدولي لكرة اليد، التصنيف الذي ستقام بناء عليه قرعة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التي ستقام في الصيف القادم بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي، فإن المنتخب المصري سيتواجد في التصنيف الخامس إلى جانب نظيره الإسباني.

وتأهل 12 منتخبًا إلى دورة الألعاب الأولمبية، وهم مصر، الدنمارك، النرويج، فرنسا، السويد، ألمانيا، البرتغال، البرازيل، اليابان، إسبانيا، الأرجنتين، البحرين.

ولم يعلن الاتحاد الدولي موعد قرعة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية، حيث أكتفى بالإشارة في بيانه إلى "سيتم إفادتكم بالمزيد من التفاصيل حول موعد ومكان القرعة لاحقًا".

ووفقًا للتصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي، فإن القرعة ستجرى وفقًا للأوعية التالية:

الوعاء الأول: الدنمارك والنرويج.

الوعاء الثاني: فرنسا والسويد.

الوعاء الثالث: ألمانيا والبرتغال.

الوعاء الرابع: البرازيل واليابان.

الوعاء الخامس: مصر وإسبانيا.

الوعاء السادس: الأرجنتين والبحرين.

الجدير بالذكر أن كرة اليد في أولمبياد طوكيو سيتم تقسيمها إلى مجموعتين تتكون كل واحدة من ستة منتخبات، على أن يتأهل أربعة فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية.