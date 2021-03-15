"سطو مسلح لأسرته".. دي ماريا يتلقى صدمة في مباراة باريس ونانت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية فرنسية في الساعات الأولى من صباح الإثنين أسباب خروج النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد نانت في اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء".

وكان الفريق الباريسي خسر من ضيفه نانت بهدف مقابل هدفين في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الأسبوع الـ29 من الدوري الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن منزل دي ماريا تعرض للسرقة وعائلته بداخله خلال مباراة نانت وهو السبب الذي جعل اللاعب يخرج من المباراة.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو دخل في حديث مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو مع مطلع الشوط الثاني.

وتابعت الإذاعة الفرنسية، أن بوكيتينو اصطحب دي ماريا ولاعب آخر من الفريق الباريسي لم يتم الكشف عن هويته حيث تعرض أيضًا منزله للسطو المسلح.

وكان نادي العاصمة الفرنسية جدد عقد دي ماريا قبل أيام ليستمر رفقة بطل فرنسا حتى عام 2022 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

جدير بالذكر أن خسارة باريس جعلته يظل في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليل.