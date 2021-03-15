طبيب المنتخب التونسي يكشف تطورات إصابة معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي، إنه اتفق مع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على استكمال لاعب الفريق علي معلول علاجه رفقة المنتخب التونسي.

وأضاف طبيب المنتخب التونسي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"إصابة علي معلول ليس بالخطيرة، والإجهاد لكثرة المباريات التي يخوضها معلول تسببت في إصابته".

وواصل :"اتفقنا مع الطاقم الطبي على عودة معلول للأهلي فور جاهزيته، واللاعب لن يشارك في التدريبات إلا عندما يكون سليمًا".

وأنهى :"حسب التشخيص التي قمت به سيكون معلول في تدريبات الأهلي بين ثلاثة أو أربعة أسابيع بالكثير".

وكان علي معلول تجددت إصابته بالعضلة الخلفية بعدما تعرض لنفس الإصابة في مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت في فبراير الماضي بقطر.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك الأهلي في الترتيب الثاني بالمجموعة الأولى برصيد أربع نقاط متساويًا مع فيتا كلوب، في المقابل يأتي سيمبا التنزاني في الصدارة برصيد سبع نقاط أما المريخ السوداني فيحتل المركز الأخير برصيد نقطة.