سيمبا يوضح حقيقة انتقال لاعبه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضحت باربرا جونزاليز المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، أن إدارة النادي لم تحصل على خطاب رسمي من جانب الأهلي بشأن التفاوض حول الحصول على خدمات اللاعب لويس ميكيسوني.

وقالت مسئولة نادي سيمبا في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"لم نحصل على أي خطاب رسمي بشأن اللاعب ميكيسوني، لكننا جاهزون ومستعدون للمناقشة حول مستقبل اللاعب".

وتابع :"نادينا منفتح لبيع لاعبه للأهلي أو لأي نادٍ آخر في أي وقت".

وشهدت الفترة الماضية ارتباط لاعب سيمبا بالانتقال لصفوف الأهلي في الفترة المقبلة قبل أن يخرج النادي التنزاني ليوضح موقف لاعبه من الانتقال لصفوف القلعة الحمراء.

وعن سبل التعاون مع الأهلي، كشفت :"تواجدت في الأهلي سبتمبر الماضي وضمن الموضوعات التي تطرقنا إليها هو التعاون، وسنستمر في التفاوض عندما نواجه الأهلي في مصر".

وانتقلت جونزاليز للحديث عن مقترح إقامة دوري السوبر الأفريقي :"فكرة رائعة منذ عام ونصف جلست مع رئيس الاتحاد الدولي بشأن اختيار أفضل 20 فريق في القارة، وسيكون هذا التنافس بمثابة أشبه بالتنافس بالدوري الإسباني والإنجليزي، هذه البطولة جيدة جدًا وستغير من شكل الكرة في أفريقيا".

وأنهت :"سيكون في هذه البطولة صعود وهبوط أشبه بالدوريات المحلية".

ويتواجد نادي سيمبا في المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل بطل تنزانيا في الصدارة برصيد سبع نقاط يليله كل من الأهلي وفيتا كلوب برصيد أربع نقاط، ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة.