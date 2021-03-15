أرضية لم تتغير من 8 سنوات.. مدرب الأهلي يعدد صعوبات مواجهة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق قادرون على تجاوز فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب الثالثة عصر يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "الشهداء" في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأوضح قمصان في تصريحات لقناة الأهلي، أن الفريق يواجه صعوبات حيث يخوض المباراة على ملعب من النجيل الصناعي لم تتغير منذ 8 سنوات، بالإضافة للعب عصرا مع درجة الحرارة العالية.

وأكمل: "لا نبحث عن أعذار.. نحن من وضعنا نفسنا في ذلك الموقف الحرج، ونحن من نستطيع تجاوزه"، مضيفا: "قدر لاعبي الأهلي أنهم يلعبون في ذلك النادي، نستطيع أن نلعب في أي وقت نهار أو ليل".

وأثنى على لاعبي الفريق: "لاعبو الأهلي في الأوقات الصعبة يكونون كبار، جميع اللاعبين خاضوا المران بشكل قوي من أجل أن يكون لكل واحد منهم دور في المباراة".

واختتم: "معلول مفتاح مهم للعب بالأهلي وغيابه سيكون مؤثر بالطبع، ولكن جميع اللاعبين لديهم التصميم للعبور من تلك المباراة، وسيكون الفوز أمام فيتا كلوب هدية له في ظل غيابه".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته بنفس رصيد فيتا كلوب ولكلا منهما 4 نقاط، فيما يحتل سيمبا التنزاني الصدارة بـ7 نقاط، والمريخ السوداني في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.