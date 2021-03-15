الامارات | «قوى النصر» يظفر بـ 15 ميدالية في بطولة الدولة الفرقية

شكرا لقرائتكم خبر عن «قوى النصر» يظفر بـ 15 ميدالية في بطولة الدولة الفرقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فريق النصر لألعاب القوى بطولة الدولة الفرقية، التي جرت على مضمار نادي ضباط شرطة دبي، والتي حقق خلالها 15 ميدالية ملونة، منها تسع ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتان، ونال لاعب النصر، سفيان المسعودي، لقب أفضل لاعب على مستوى البطولة بعد حصوله على ثلاث ذهبيات مختلفة في سباق 400 متر حواجز، وسباق 800 متر، وسباق (4 في 400) تتابع.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، عبدالرازق الهاشمي، في بيان صحافي، إن هذا الإنجاز يؤكد مواصلة العميد تسيّده لكل مسابقات ألعاب القوى على مستوى الدولة، وأكد حرص الإدارة على مواصلة دعم هذا القطاع المهم لما يمتلك من لاعبين مميزين.

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