الامارات | الجزيرة والفجيرة.. «السهل الممتنع»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة والفجيرة.. «السهل الممتنع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الجزيرة مواجهة سهلة نظرياً عندما يلتقي الفجيرة في الجولة 21 من دوري الخليج العربي الساعة 5:45 مساءً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، لكن سيناريو مباراته أمام حتا في الجولة الماضية يجعله قلقاً من «الذئاب».

وحقق الجزيرة «المتصدر بـ44 نقطة» فوزاً صعباً على حتا بهدف دون رد من ركلة جزاء أحرزها علي مبخوت، رغم أن حتا يحتل المركز 14 في الترتيب.

ويأمل الجزيرة في أن يحصل على دفعة معنوية قبل خوض «الديربي» في الجولة المقبلة خارج أرضه أمام الوحدة، كما يسعى الجزيرة إلى أن يكرر تفوقه على الفجيرة بعدما فاز ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد.

في المقابل، يسعى الفجيرة إلى تحقيق التعادل على أقل تقدير، حتى يعزّز حظوظه في الابتعاد عن شبح الهبوط، خصوصاً أنه حقق فوزاً واحداً في آخر 10 مباريات وتعادل مرة واحدة وخسر في ثماني مباريات. من جهته، قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر: «لا توجد مباريات سهلة في الدوري، وجميع المنافسين يقدمون أداءً قوياً، خصوصاً في هذه الفترة الحاسمة من الموسم، وستكون كل المواجهات المقبلة صعبة للغاية لكل الفرق بغض النظر عن الترتيب».

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