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الامارات | زيدان يتفوّق على ديل بوسكي في «قيادة» ريال مدريد

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، رقم المدير الفني الأسبق للنادي الملكي فيسنتي ديل بوسكي، بعد أن أصبح ثاني أكثر المدربين قيادة للفريق في المباريات.

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن المباراة التي فاز بها الفريق على مضيفه إلتشي، 2-1، أول من أمس، ضمن مباريات الجولة 27 من ، حملت الرقم 247 لزيدان كمدرب لريال مدريد برصيد (162 فوزاً، 50 تعادلاً و35 هزيمة)، مقابل 246 مباراة لديل بوسكي.

ويتصدر القائمة ميغيل مونيوز برصيد 605 مباريات، يليهم في هذا الترتيب بينهاكر (197 مباراة) ومولوني (183 مباراة).

وجاءت مباريات زيدان موزعة على الشكل التالي: الدوري (172 مباراة)، (48)، كأس الملك (16)، كأس السوبر الإسباني (5)، كأس العالم للأندية (4) وكأس السوبر الأوروبي (2).

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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