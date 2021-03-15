الامارات | جولة «التمايز» تهدي الجسمي لقب كأس الغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن جولة «التمايز» تهدي الجسمي لقب كأس الغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تَوّج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أبطال النسخة التاسعة في مسابقة كأس رئيس الدولة للغولف، وشهدت احتياج لاعب المنتخب، خالد الجسمي، إلى حسم جولة التمايز الفاصلة للفوز باللقب، عقب تعادله مع زميله في المنتخب، أحمد سكيك، بواقع 150 ضربة لكل منهما، في ختام المنافسات التي استضافها نادي أبوظبي للغولف على مدار يومَي الجمعة والسبت.

حضر مراسم التتويج كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، والأمين العام للاتحاد، خالد الشامسي، وأعضاء مجلس اتحاد اللعبة.

وسجلت النسخة التاسعة مواصلة هيمنة لاعبي ولاعبات المنتخب على ألقاب البطولة، التي شهدت مشاركة 100 من لاعبي الأندية، واقتصرت على مواطني الدولة، بفوز محمد عبدالله بلقب مسابقة «النت» في فئة الرجال برصيد 123 نقطة، وتتويج علياء العمادي بلقب السيدات في فئة «الكروس» بمجموع 160 ضربة، وحصد زميلتها ريما الحلو لقب السيدات لفئة «النت» بمجموع 145 ضربة، وتحقيق راشد الجسمي وسلطان العويس لقبَي الناشئين لفئتَي «الكروس» و«النت» برصيدَي 163 و133 ضربة على التوالي، قبل أن يسدل الستار بمواصلة تألق فاطمة كلبت (سبع سنوات) بفوزها بلقب فئة الصغار برصيد 40 ضربة.

• سجلت النسخة التاسعة مشاركة 100 من اللاعبين المواطنين.

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