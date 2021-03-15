الامارات | وفاة هاغلر أسطورة الملاكمة في الوزن المتوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هاغلر أسطورة الملاكمة في الوزن المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسرت الملاكمة، أول من أمس، أحد أبرز أساطيرها في فئة الوزن المتوسط الأميركي مارفن هاغلر، الذي فرض هيمنته من دون منازع بين 1980 و1987، عن 66 عاماً بحسب ما أفادت زوجته.

وفي منشور على صفحة الملاكم الأسطورة على «فيس بوك»، قالت كاي جي هاغلر، إن زوجها توفي في منزل العائلة.

وبدأ هاغلر الذي أطلق عليه «مارفيلوس مارفن»، أي مارفن الرائع، مشواره في الحلبات عام 1973 وخاض بعض المباريات الملحمية في العصر الذهبي لهذه الرياضة، منهياً مسيرته في 1987 بسجل مذهل مع 62 فوزاً، بينها 52 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.

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