الامارات | بالأرقام.. خطورة العين تزيد كلما قلّ استخدام «سلاح العرضيات»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. خطورة العين تزيد كلما قلّ استخدام «سلاح العرضيات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية أن فريق العين مرر أربع كرات عرضية فقط، خلال مباراة الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي»، وهي أقل نسبة كرات عرضية للفريق منذ بداية الموسم الحالي، بخلاف المباريات السابقة التي ظل فيها الفريق الأكثر استخداماً لسلاح العرضيات للوصول إلى شباك منافسيه، لكن ظروف الإصابات التي أجبرت المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على الاعتماد على الدولي بندر الأحبابي في الجناح الأيمن، للمرة الأولى منذ بداية الموسم، إلى جانب فهد حديد في مركز صانع الألعاب، قللت من الاعتماد على العرضيات بشكل واضح، وزادت من الفعالية الهجومية على الأرض، والتي نتج عنها فوز عريض برباعية نظيفة.

وأوضحت الإحصائية، الصادرة من موقع رابطة دوري المحترفين، أن المباريات التي لم يعتمد فيها «الزعيم» على الكرات العرضية، كان فيها الطرف الأفضل، بداية من لقاء الوحدة، الجمعة الماضي، حينما نفّذ أربع عرضيات، وانتهت المباراة 4-صفر، فيما مرر خمس عرضيات في مواجهة النصر في الدور الأول، وحسمها 2-1، ونفذ الفريق ست عرضيات في لقاء الجزيرة، الذي نجا فيه من الخسارة، إذ انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

كما بيّنت الإحصائية أن فريق العين ظلّ الطرف الأكثر استخداماً للكرات العرضية في مواجهة منافسيه في معظم اللقاءات التي خاضها حتى الآن، إذ مرر العين أمام خورفكان في الجولة الأولى 22 عرضية مقابل 14، وفي الثانية ضد شباب الأهلي (24 مقابل 23)، وفي الثالثة مع الشارقة (29 مقابل 7)، وفي الرابعة أمام الفجيرة (27 مقابل 11)، وفي الرابعة ضد الفجيرة (27 مقابل 11)، وفي الخامسة أمام الظفرة (51 مقابل 6)، وفي السادسة مع الوصل (20 مقابل 16)، وفي السابعة أمام الوحدة (12 مقابل 14)، وفي الثامنة ضد بني ياس (25 مقابل 12)، وفي التاسعة مع عجمان (33 مقابل 9)، وفي العاشرة أمام النصر (5 مقابل 46).

أما في الجولة 11 أمام كلباء، فمرر العين (26 مقابل 9)، وفي الجولة 12 ضد الجزيرة (6 مقابل 17)، وفي الجولة 13 مع حتا (35 مقابل 12)، وفي الجولة 14 أمام خورفكان (41 مقابل 16)، وفي الجولة 15 مع شباب الأهلي (28 مقابل 13)، وفي الجولة 16 أمام الشارقة (18 مقابل 13)، وفي الجولة 17 ضد الفجيرة (33 مقابل 7)، وفي الجولة 18 مع الظفرة (24 مقابل 12)، وفي الجولة 19 ضد الوصل (28 مقابل 11)، وفي الجولة 20 أمام الوحدة (4 مقابل 17).

الأحبابي: مشاركتي في الجناح الأيمن تساعدني هجومياً

أكد مدافع الفريق، بندر الأحبابي، الذي صنع هدفين بواسطة كرتين عرضيتين من ضمن أربع نفذها فريقه في مواجهة الوحدة، في تصريحات صحافية، أن «مشاركته في مركز الجناح الأيمن تساعده في أن يكون قريباً من منطقة جزاء المنافسين، وهو ما يمكّنه من زيادة خطورته الهجومية، وأنه كلما يشارك في وظيفة المدافع الأيمن، فإنه لا يكون قادراً بشكل أكبر على خدمة الفريق في الوظيفة الهجومية».

وأعلن الأحبابي جاهزيته التامة للمشاركة في أي مركز يحتاجه فيه الجهاز الفني، وقال: «حينما توجنا بلقب الدوري والكأس، كنت وقتها أشارك في مركز الظهير الأيمن، وكان هنالك لاعبون يصنعون الفارق في الشق الهجومي.. بالنسبة لنا في الموسم الحالي ربما لم يتوفق المهاجم ويسلون إدواردو، على الرغم من أن لديه إمكانات عالية، وهو حالياً يمر بدوامة من ضغط الجماهير، ونتمنى أن ينجح في تجاوز هذا الأمر، وأن يعود إلى مساعدتنا».

• الأحبابي شارك في الجناح الأيمن للمرة الأولى منذ بداية الموسم.

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