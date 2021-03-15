الامارات | الشارقة يحلّق بصدارة دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحلّق بصدارة دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق اليد في نادي الشارقة انتصاراً مستحقاً على ضيفه الجزيرة بواقع «25-20»، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في ختام الجولة 16 من بطولة الدوري العام، التي شهدت، على صالة نادي الجزيرة، فوز الوحدة على الظفرة «22-21».

وابتعد الشارقة بصدارة الترتيب العام برصيد 42 نقطة، بفارق خمس نقاط عن النصر الوصيف، وحلّ العين ثالثاً برصيد 36 نقطة، ويتشارك شباب الأهلي ومليحة المركز الرابع برصيد 32 نقطة لكل منهما، وحافظ الوصل والجزيرة على مركزيهما السادس والسابع برصيدَي 29 و25 نقطة على التوالي، فيما تقدّم دبا الحصن والوحدة إلى المركزين الثامن والتاسع برصيدَي 23 و19 نقطة، وواصل الظفرة وبني ياس شراكتهما في المركز الأخير برصيد 18 نقطة لكل منهما.

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