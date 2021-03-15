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الامارات | سباق داماك للدراجات الهوائية ينطلق السبت

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سباق داماك للدراجات الهوائية ينطلق السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة داماك العقارية، انطلاق أول سباق للدراجات الهوائية تنظمه، يوم السبت المقبل، في مجتمع أكويا. وقال بيان صحافي: «يفتح سباق داماك، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، باب المشاركة أمام الجميع من مختلف الأعمار، حيث يضم سباقاً مخصصاً للكبار، يمتد لمسافة 60 كيلومتراً، وآخر منفصلاً للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و15 عاماً، ويمتد لنحو 6.8 كيلومترات».

وسيحظى الفائز بكل فئة بجائزة نقدية بقيمة 5000 درهم، بالإضافة إلى قسيمة ذهبية وكأس وميدالية، بينما سيحصل أصحاب المركز الثاني عن كل فئة بكؤوس وميداليات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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