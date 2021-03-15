الامارات | عجمان يصطدم بـ «كتيبة» هيلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يصطدم بـ «كتيبة» هيلمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون الفرصة سانحة أمام عجمان لتوسيع الفارق مع مطارده المباشر الفجيرة للهروب من شبح الهبوط، حينما يحل ضيفاً على الوصل عند الـ5:45 من مساء اليوم، في افتتاح المرحلة 21 من الدوري.

ويريد عجمان تحقيق نتيجة إيجابية وانتظار تعثر الفجيرة أمام الجزيرة «المتصدر» لضمان أفضلية في جدول ترتيب الدوري، في ظل تساوي الفريقين في عدد النقاط ولكل منهما 11 نقطة في المركزين 12 و13.

وأظهر عجمان نجاحاً لا باس به في آخر جولتين ضد الوحدة وشباب الأهلي، واستطاع أن يفرض عليهما التعادل الإيجابي 3-3 و1-1.

ولا تبدو مهمة عجمان سهلة أمام الوصل، خصوصاً أن الأخير لم يستقبل أي خسارة في آخر 10 مباريات رسمية له منذ تولى المدرب البرازيلي أودير هيلمان.

ويحتل الوصل المركز السابع برصيد 30 نقطة، ويعتمد بصورة كبيرة على نجمه فابيو ليما الذي يعيش أفضل فتراته هذا الموسم.

في المقابل، ستكون أمال عجمان في الخروج بنتيجة إيجابية معلقه على الغامبي، أبوبكر تراولي، الذي يعيش هو الآخر أفضل مراحله مع «البرتقالي» بعد فترة طويلة كان فيها اللاعب خارج نطاق الخدمة.

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