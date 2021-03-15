الامارات | النمساوي تيم يبحث عن اللقب الـ 18 في مسيرته من بوابة «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن النمساوي تيم يبحث عن اللقب الـ 18 في مسيرته من بوابة «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المصنف الرابع عالمياً، النمساوي دومينيك تيم، عن تطلعاته لحصد اللقب الـ18 في مسيرته الاحترافية بعالم الكرة الصفراء، من بوابة الفوز بلقب بطولة «تنس دبي» للاعبين المحترفين، التي استهلت، أمس، نسختها الـ29 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، وتمتد حتى 20 مارس الجاري، بجوائز تبلغ 1.9 مليون دولار.

وقال تيم، في تصريحات صحافية، إن «الفرصة متاحة أمامي لحصد لقبي الأول في دبي، الذي يمثل الـ18 في مسيرتي الاحترافية بعالم الكرة الصفراء، بجانب كونه الأول للاعب نمساوي، منذ فوز مواطني توماس مستر بلقب هذه البطولة في نسخة 1997».

وعن مدى تأثير انسحاب السويسري روجيه فيدرر، والإسباني رفائيل نادال، من منافسات النسخة الحالية، قال تيم: «غياب فيدرر ونادال يفتح الباب أمام عناصر شابة لوضع بصمتها في سجلات (تنس دبي)، والانضمام إلى أساطير سبق لها الفوز بألقابها في قائمة تضم 17 بطلاً، بجانب نجوم ضمن قائمة كبار المصنفين الحاليين، مثل المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، صاحب الألقاب الخمسة في (تنس دبي)، والسويسري فيدرر حامل الرقم القياسي لأكبر الفائزين فيها برصيد ثمانية ألقاب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news