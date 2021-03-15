الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
الوصل - عجمان 17:45
الجزيرة - الفجيرة 17:45
خورفكان - حتا 20:15
شباب الأهلي - الشارقة 20:15
وولفرهامبتون - ليفربول 00:00
برشلونة - هويسكا 00:00
البنك الأهلي - الاتحاد 19:00
الدوري العراقي
أمانة بغداد - القوة الجوية 15:00
الشرطة - الديوانية 17:15
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