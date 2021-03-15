الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

تلقى المدرب الصربي، رازوفيتش، عرضاً من أحد أندية الدوري، بعد إقالته من تدريب الوحدة، إذ ينتظر مسؤولو النادي الذي تفاوض معه نتيجة المباراة المقبلة للفريق في الدوري لإعلان التعاقد مع المدرب، خصوصاً أن رازوفيتش، أعلن ترحيبه بقبول المهمة الجديدة.

محين

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الشارقة السابق، محين خليفة، أنهى فترة الإيقاف التي كان قد تعرض لها بسبب المنشطات منذ عام 2019، ودخل حالياً في مفاوضات مع بعض الأندية.

برنامج

بدأ لاعب شباب الأهلي، الأوزبكي عزيز غانييف، البرنامج العلاجي الذي حدده له الجهاز الطبي في النادي، بعدما أجرى عملية ناجحة في الرباط الصليبي، إذ يؤدي غانييف التدريبات العلاجية في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي.

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