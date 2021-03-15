شكرا لقرائتكم خبر عن سام مرسي ينفي استبعاده من المنتخب بسبب اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سام مرسي اللاعب المصري المحترف في صفوف ميدلسبره الإنجليزي، أنه لا يعتقد أن اختلاف اللغة سبب ابتعاده عن منتخب مصر لأن لغة كرة القدم موجودة في العالم كله.

وقال سام مرسي في تصريحاته تليفزيونية أنه «يحاول متابعة الكرة المصرية وشاهد لقاء الأهلي مع بايرن ميونخ وكانت مباراة كبيرة».

وتابع أنه يتواصل مع اللاعبين المصريين المحترفين في إنجلترا بشكل مستمر سواء محمد صلاح أو محمود تريزجيه أو محمد النني.

وأضاف أنه لا يمتلك عروض رسمية من الدوري المصري خلال الفترة الماضية وآخر عرض كان من بيراميدز واتضح بعد ذلك أنها شائعات.