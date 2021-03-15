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سام مرسي ينفي استبعاده من المنتخب بسبب اللغة العربية

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سام مرسي اللاعب المصري المحترف في صفوف ميدلسبره الإنجليزي، أنه لا يعتقد أن اختلاف اللغة سبب ابتعاده عن منتخب مصر لأن لغة كرة القدم موجودة في العالم كله.

وقال سام مرسي في تصريحاته تليفزيونية أنه «يحاول متابعة الكرة المصرية وشاهد لقاء الأهلي مع بايرن ميونخ وكانت مباراة كبيرة».

وتابع أنه يتواصل مع اللاعبين المصريين المحترفين في إنجلترا بشكل مستمر سواء محمد صلاح أو محمود تريزجيه أو محمد النني.

وأضاف أنه لا يمتلك عروض رسمية من خلال الفترة الماضية وآخر عرض كان من بيراميدز واتضح بعد ذلك أنها شائعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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