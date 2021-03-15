شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا يكشف عن موقفه من بيع ميكوسوني إلى الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت باربارا جونزاليس، المديرة التنفيذية لنادي سيمبا التنزاني، إن مسؤولي الأهلي لم يدخلوا في أي مفاوضات مع إدارة النادي التنزاني من أجل الحصول على خدمات الجناح ميكوسوني.

وكان الموزمبيقي ميكوسوني، قد سجل هدف فوز سيمبا في شباك حارس الأهلي محمد الشناوي في لقاء الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ولعب ميكوسيوني في صفوف صن داونز الجنوب أفريقي تحت قيادة موسيماني، مدرب الأهلي الحالي، والذي قرر اعارته في 3 مناسبات مختلفة.

وأضافت مسئولة سيمبا: «الأهلي لم يخطرنا برغيته في شراء ميكوسوني ولكن سنتناقش معه إذا أراد ذلك، وجميع الاحتمالات مفتوحة لدراسة الأمر في حالة وجومد رغبة من النادي القاهري».

وشددت في نهاية تصريحاتها على وجود مذكرة تفاهم وتعاون بين سيمبا والأهلي من أجل الاستفادة من خبرات النادي الأحمر