شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × وست هام: هدف عكسي يمنح الشياطين الحمر فوزًا مستحقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا على حساب وست هام يونايتد بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة ضمن الجولة 28 من البريميرليج.

وسيطر أصحاب الأرض على المباراة وكانوا الأحق بنتيجة الفوز، لكن هدف المباراة الوحيد لم يأتي عن طريق لاعب من صفوف الشياطين الحمر، بل جاء بشكل عكسي من مدافع الضيوف، كريج داوسون، الذي حول كرة عرضية برأسه في شباك حارس مرمى فريقه بعد 8 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، ليمنح أصحاب الأرض فوزًا مستحقًا.

رجل المباراة:

لوك شاو، ظهير مانشستر يونايتد الأيسر، قدم مباراة كبيرة، فكان أكثر من مرر في الثلث الأخير (35)، أكثر من استعاد الكرة (9)، أكثر من لعب كرات عرضية (7)، أكثر من أفتك الكرة (3).

هل تعلم أن:

- الليلة ضد وست هام، مدرب مانشستر يونايتد لم يجري أي تغيير طوال المباراة، لأول مرة في البريميرليج منذ مباراة ليفربول في فبراير 2012.

- وست هام يونايتد هو أول فريق يفشل في تسديد أي كرة خلال الشوط الأول ضد مانشستر يونايتد في البريميرليج منذ سوانزي سيتي في مارس 2018.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

- مانشستر يونايتد استمر في المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر، مان سيتي (الذي لعب مباراة أزيد).

- الخسارة جمدت رصيد وست هام عند 48 نقطة في المركز الخامس. بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- مانشستر يونايتد حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على وست هام في البريميرليج للمرة الأولى منذ موسم 2013/2014.

- دافيد مويس لم يفز ابدًا كمدرب للفريق الزائر لملعب أولد ترافورد في 15 مباراة بمختلف البطولات، متعرضًا للهزيمة في 11.

- وست هام خسروا كل المباريات ال18 في البريميرليج التي استقبلوا فيها اولًا على ملعب أولد ترافورد.

- الحارس الإنجليزي دين هندرسون حافظ على نظافة شباكه في 11 من المباريات الـ17 التي لعبها في مختلف البطولات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، مستقبلًا إجمالي 10 أهدف في هذه المباريات الـ 17.

- مانشستر يونايتد حافظوا على نظافة شباكهم في أخر 4 مباريات بالبريميرليج، حدث يتكرر للمرة الأولى منذ يناير 2018 (تحت قيادة مورينيو).