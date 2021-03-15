شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يرفض شكوى سيمبا ويمنح الأهلي قبلة الحياة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الشكوى التي تقدم بها مسئولو سيمبا التنزاني، بخصوص احتساب الفريق فائزاً خلال مواجهته أمام المريخ السوداني، لدفع الأخير بلاعبين موقوفين.

وقالت باربارا جونزاليس المديرة التنفيذية لنادي سيمبا خلال تصريحات تليفزيونية:«كاف رفض شكوانا بداعي أن ثنائي المريخ الذي شارك أمامنا إيقافه محلياً وليس قارياً».

وكان التعادل السلبي قد حسم مباراة سيمبا والمريخ في الخرطوك بالجولة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الفريقان في مجموعة الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة بالاضافة إلى فيتا كلوب الكونغولي.

ويتصدر سيمبا جدول تريب المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين على فيتا والأهلي وتعادل أمام المريخ.

بقى أن نذكر أن موقف الأهلي كان سيُصعب بشدة في حالة اقصاء المريخ السوداني من مرحلة المجموعات، قبل أن يعلن «كاف» اليوم سلامة موقف بطل السودان.