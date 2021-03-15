شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الكونغو: مباراة الأهلي وفيتا كلوب ستقام في أجواء صعبة جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو أن معسكر النادي الأهلي يسير بشكل جيد ولا يوجد أي تعقيدات. وقال حمدي في تصريحات اعلامية إلى أن نادي فيتا كلوب لم يقصر في أي شيء .

ويلتقي الاهلي مع فيتا كلوب في الكونفو «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي والتي يسعي الاهلي للفوز بنقاطها الثلاثة لضمان حجز احد مقعدي التأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

واضاف سفير مصر في الكونغو، أن حتى الأن لم يتحدد خطة عودة الأهلي إلى مصر وسيتحدد عقب المباراة. وأتم أن المباراة ستقام في طقس حار جدا.