شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن الطوارئ استعدادًا لموقعة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، غدًا الثلاثاء، في مباراة مرتقبة للمارد الأحمر، والذى يسعى فيها لتحقيق الفوز لحصد النقاط الثلاث من أجل ضمان التأهل من دور المجموعات.

فرض موسيمانى حالة من التركيز الشديد على اللاعبين للوصول إلى أفضل مستوى فنى وبدنى وذهنى استعدادًا للمواجهة، حيث حرص المدير الفنى على عقد جلسة مع اللاعبين للتأكيد على أهمية المباراة، مشيرًا إلى أن التعادل مع فيتا كلوب في مصر وضع الفريق في موقف صعب ولابد من تدارك الموقف وتحقيق الفوز في الكونغو، لإحياء فرص الأهلى في التأهل لربع النهائى.

ويعيد موسيمانى مشاهدة مباراة الذهاب مع اللاعبين في محاضرة بالفيديو اليوم، للتأكيد على الأخطاء التي وقعت، وأبرزها إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، والتى تزيد من صعوبة مهمة الأهلى في المباريات.

في السياق ذاته، ظهرت حالة من التخوف بين لاعبى الفريق من التعرض للإصابات خلال اللقاء بسبب النجيل الصناعى في الملعب الذي من المقرر أن يشهد المباراة.

وتحدث عدد من لاعبى الأهلى خلال رحلة سفر الفريق إلى الكونغو وأبدوا تخوفهم من ملعب مواجهة فيتا كلوب، كونه ملعبًا من النجيل الصناعى وهو ما قد يتسبب في التعرض للإصابات، حيث من المقرر إقامة المباراة على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

من جانبه، طلب سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق، عدم الالتفات إلى الملعب والتركيز في حصد نقاط المباراة كاملة، مطالبًا إياهم بعدم الالتفات إلى أي عامل سواء أرض الملعب أو الجماهير التي ستحضر في المدرجات.

فيما فرض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، تعليمات مشددة على اللاعبين خلال فترة الوجود بالكونغو لتجنب فيروس كورونا حيث اصطحب الأهلى معه ما يلزمه من طعام وشراب. ومنع عبدالحفيظ اللاعبين من الخروج من غرف الإقامة إلا لتناول الطعام أو لحضور المران والمحاضرات في أضيق الحدود وهو نظام اتبعه الأهلى في رحلاته الأخيرة منذ تفشى الوباء في العالم منذ العام الماضى.

في سياق متصل، فتح محمود الخطيب، رئيس الأهلى، خطًا ساخنًا من الاتصالات مع العامرى فاروق للاطمئنان على أحوال البعثة الحمراء في الكونغو. وطلب الخطيب تذليل كافة العقبات أمام اللاعبين بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية في الكونغو، بجانب التأكيد على الدعم الكامل من جانب المجلس وكذلك الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

وكان الأهلى قد تعادل مع فيتا كلوب في مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة بهدفين لكل منهما، في مباراة شهدت إهدار الفريق الأحمر العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، ما أوقف رصيده عند النقطة 4 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن منافسه.