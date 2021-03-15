شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد لاعبي فريق اليد بعد مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة شون نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز فتح ملف تجديد عقود لاعبي اليد الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري الأسبوع المقبل.

ويسعى مسؤولو اللجنة التي تدير نادي الزمالك لحسم ملف تجديد عقود نجوم الفريق التسعة التي تنتهي عقودهم بنهاية شهر مايو المقبل.

واللاعبون التسعة هم احمد الأحمر، هتلر، محمد على، وسام نوار، احمد حسام، مصطفي خليل، على هشام، أحمد دودو، هشام السبكي.

وينتظر ان يعقد مسؤولو اللجنة التي تدير الزمالك جلسة مع اللاعبين التسعة للتفاوض معهم لتمديد عقودهم لثلاث مواسم مقبلة خصوصاً وانهم من الأعمدة الأساسية للفريق.