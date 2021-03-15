شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على رحيل شيلونجو والشريفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على رحيل الثنائى الظهير الأيسر الجزائرى رضوان شريفى والمهاجم الناميبى بينسون شيلونجو، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الجارى.

ويأتى ذلك بناء على توصية من اللجنة الفنية بالنادى برئاسة على أبوجريشة، بسبب ضعف المستوى الفنى للثنائى، وفشلهما في إثبات جدارتهما مع النادى في الفترة الماضية، على الرغم من مشاركتهما مع الفريق بشكل أساسى في أكثر من مباراة.

وفى سياق آخر تحفظت اللجنة الفنية للإسماعيلى على قرار تعيين أشرف خضر، مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم، دون الرجوع لهم، خاصة أنهم المسؤولون عن ملف فريق الكرة. وينوى المهندس أحمد عثمان، شقيق إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، عقد جلسة مع اللجنة الفنية، خلال الساعات القليلة لاحتواء الأمر، في ظل الموقف الصعب الذي يمر به الفريق في مسابقة الدورى هذا الموسم وتواجده في المراكز المهددة بالهبوط إلى دورى الدرجة الثانية.

وفضل مسؤولو الدراويش انضمام أحد المدربين من أصحاب الخبرات، ضمن الجهاز المعاون، للمدرب البوسنى، في ظل عدم وجود خبرات كبيرة لعطية صابر، المدرب المساعد.

ومن ناحية أخرى، رفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش، المجازفة بمدافع الفريق باهر المحمدى، بإشراكه في مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ورفض المدرب البوسنى المجازفة بباهر المحمدى، في مباراة طلائع الجيش، رغم تماثله للشفاء من الإصابة في الرباط الصليبى للركبة، والتى أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية، وذلك في ظل عدم الجاهزية الفنية والبدنية للاعب.

وستشهد مباراة طلائع الجيش عودة الثنائى الجناح الأيمن عبدالرحمن مجدى والظهير الأيمن عبدالله جمعة، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في المباريات الماضية. يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 20 غيرها.