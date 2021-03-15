شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه يعترف بالهزيمة ويرد على رونالدو عقب تحطيمه لرقمه القياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف الأسطورة البرازيلية بيليه بتحطيم كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفينتوس، لرقمه القياسي كأكثر من سجل اهداف رسمية في كرة القدم، برصيد 770 هدف، متخطياً رقم بيليه بـ 767.

وهنأ بيليه رونالدو على حسابه على الانستجرام قائلاً: «الحياة رحلة منفردة، كل واحد يقوم برحلته الخاصة. ويا لها من رحلة جميلة تخوضها!»

وأضاف بيليه قائلاً: «أنا معجب بك كثيرًا وأحب مشاهدتك وأنت تلعب وهذا ليس سراً على أحد»

وهنأه على تحطيمه لرقمه القياسي اليوم بعد أن سجل مهاجم اليوفي ثلاث أهداف «هاتريك» اليوم، في مرمي فريق كاليري في الدوري الإيطالي، قائلاً «تهانينا على تحطيم الرقم القياسي للأهداف في المباريات الرسمية»، مضيفاً أن أسفه الوحيد هو «عدم قدرتي على احتضانك اليوم».

وتابع بيليه لكنني أترك هذه الصورة على شرفك، وبعاطفة كبيرة، كرمز للصداقة التي كانت موجودة منذ سنوات عديدة.

من جانبه شكر كريستيانو رونالدو اسطورة البرازيل في منشور له على الفيسبوك عقب تخطيه رقمة القياسي اليوم، قائلاً: «كلماتي الأولى تذهب مباشرةً إلى بيليه، ليس هناك لاعب في العالم لم يترعرع وهو يسمع حكايات عن مباريات وأهداف وإنجازات بيليه، وأنا لست استثناءً، ولهذا أنا أشعر بفخر وسعادة بالغة بأن صرت الهداف الأكبر في التاريخ، متخطيا رقم بيليه القياسي».

وسبق وأن رفض بيليه الأعتراف بتخطى رونالدو له في يناير الماضي، محتسب جميع الأهداف التي سجلها سواء الرسمية أو الودية، وغير بيليه من سيرته الذاتية على الانستجرام ليكتب أفضل لاعب عبر العصور، مؤكدأ أنه احرز 1،283 في مسيرته.