شكرا لقرائتكم خبر عن هيرنانديز يجهز الليوث.. وإيغالو يغيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل فريق الشباب تحضيراته على ملعب النادي الرديف، بقيادة المدرب كارلوس هيرنانديز، الذي استهلها بتمارين لياقية وإحماء وتسخين وتقوية عضلات بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم الفريق لمجموعتين طبقتا عددا من الجمل الفنية أبرزها التحكم بالكرة، والتمرير من لمسة ولمستين، تلاها بتقسيمة في منتصف الملعب ركز خلالها على تدريبات الضغط على المنافس، وفتح الملعب، والتحرك من دون كرة.

على صعيدٍ آخر، أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إيغالو إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، ومن المقرر غيابه عن الملاعب نحو أسبوعين.