شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستعد للقادسية بمشاركة الثنائي العائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استأنف لاعبو الهلال تدريباتهم بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين، إذ تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الوحدة.

واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين، وشارك الثنائي مدالله العليان، وهتان باهبري في المناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني، بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

ويواصل الفريق الهلالي مساء اليوم (الإثنين)، تدريباته الاعتيادية استعداداً للقاء القادسية يوم السبت القادم ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.