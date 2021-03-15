شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب تونس: معلول ينضم لمعسكر نسور قرطاج.. ويعود للملاعب بعد 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس لكرة القدم، أنه اتفق مع الجهاز الطبي للأهلي على انضمام علي معلول لمعسكر منتخب تونس لأن إصابته ليست خطيرة، مشيرا إلى أنه يتواصل مع الجهاز الطبي للفريق الأحمر باستمرار لمعرفة حالة معلول.

قال طبيب منتخب تونس لكرة القدم، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "معلول عانى من الإجهاد بسبب كثرة المشاركات خلال الفترة الماضية بشكل كبير".

وأضاف الشملى: "معلول تسرّع في العودة للملاعب بعد الإصابة، لأن إصابة المزق لم تُشفَ بنسبة 100%، وهو ما تسبب في تجدد الإصابة، ولكنها ليست خطيرة، وسيكون متواجدا بعد فترة قريبة فى المباريات".

وأكد طبيب منتخب تونس أنه تم الاتفاق على عودة على معلول "سليما" للأهلي ويبدأ التدريبات الجماعية بعد انتهاء معسكر منتخب تونس، ومعلول يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع قبل العودة بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويستغل معلول غيابه عن قائمة الأهلى المسافرة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للسفر إلى تونس واستكمال برنامجه التأهيلي.

خضع معلول للفحص من قبل طبيب منتخب تونس، ويعانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية منذ مشاركته فى مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.