شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: المحلة سيخوض 3 وديات في التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه عصر اليوم أمام المقاولون العرب بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

وأضاف خالد عيد في تصريحات تليفزيونية: "حققنا ثلاث نقاط هامة دفعتنا إلى الارتقاء للمركز التاسع بجدول الدوري برصيد 22 نقطة، وأصبح الفارق بيننا وبين المربع الذهبي نقطتين فقط".

واختتم عيد: حققنا انتصارا مهما قبل فترة توقف الدوري العام بسبب معسكر المنتخب الوطني، وسنخوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة التوقف في الفترة من 20 إلى 30 مارس، ومنح الفرصة لبعض الوجوه التي لم تأخذ فرصة المشاركة في المباريات الماضية بالدوري.

فاز فريق غزل المحلة على المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، أحرز أحمد الشيخ هدف فريق غزل المحلة فى شباك المقاولون العرب فى الدقيقة 61 من عمر الشوط الثانى.

وتجمد رصيد المقاولون عن 15 نقطة في المركز الـ13 من 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا، وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة عند 22 نقطة في المركز التاسع، بعدما لعب 16 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.