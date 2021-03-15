شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك مباراة الترجي مكتمل الصفوف بعد عودة الثلاثي المصاب للتدريبات الجماعية، وهم: حازم إمام الذي كان يعانى من إصابة في العضلة الضامة، ومحمد عبد الشافي الذي كان يعاني من إصابة في الركبة ، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا الذي كان يعاني من كدمة في الركبة.

وغاب حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن مباراتي الزمالك أمام تونجيث السنغالي والترجي التونسي في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، بينما غاب محمد عبد الشافي عن جميع مواجهات الفريق الأفريقية خلال هذا الموسم، بعدما تعرض للإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، عبر الموقع الرسمي للنادي، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي ، ليكون موقف تواجدهم ٔي في قائمة المباراة بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

من جانبه أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أهمية مباراة الترجي التونسي، والتى ستكون بمثابة صفحة جديدة فى مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أسامة نبيه، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادى، سنقاتل على فرصنا فى الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين فى استعادة الانتصارات الاإفريقية وغلق الصفحة الماضية وما شهدته من نتائج سلبية.

وشدد المدرب العام للزمالك على أن هناك حالة تركيز شديدة داخل الفريق، فقط ما يتبقى أن يظهر اللاعبون بمستواهم الفنى خلال المباراة لتحقيق الفوز، وحصد نقاط مباراة الترجي التونسي الثلاث.