موعد مباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستقبل نادى الزمالك الثلاثاء المقبل، نادى الترجي التونسى على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة فى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل عشاق القلعة البيضاء أن يحقق الفريق الفوز على الترجي، وإعادة آمال الفريق من جديد والاقتراب خطوة لخطف إحدى بطاقتى العبور، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، بعد التعادل السلبى فى مباراتين والسقوط فى واحدة أمام الترجى صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يقبع مولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط، وأخير يتذيل تونجيث السنغالى برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة

ويلتقى الزمالك والترجى التونسى فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى، والتي ستذاع على شبكة قنوات بى إن سبورتس الناقل الحصرى للبطولة، بجانب قناة أون تايم سبورت الأرضى.

وتعد مباراة الزمالك والترجى القادمة فى دورى أبطال إفريقيا هى الأولى تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق، خلفًا للبرتغالى باتشيكو الذى رحل خلال الأيام الماضية، بسبب تراجع نتائج الفريق فى دورى أبطال إفريقيا.

وكان كارتيرون تولى تدريب الزمالك الموسم الماضى خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، وقاد الفارس الأبيض فى 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020، فاز فى 19 مباراة، وتعادل فى 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، صاحب الـ50 عاماً توج ببطولتى كأس السوبر المصرى، والسوبر الأفريقى مع الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وكانت له تجربة سابقة مع وادى دجلة ثم الأهلى.